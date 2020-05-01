Американские лаборатории в Армении - Китай выдвигает ультиматум Еревану
Пандемия коронавируса резко актуализировала тему наличия американских биолабораторий в ряде стран бывшего Союза. В частности, в Армении.
По информации армянских СМИ, пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай поддерживает позицию России о том, что "американские биолаборатории, расположенные в ряде стран СНГ, представляют серьезную угрозу". Более того, по словам официального представителя Китая, общественность стран, где расположены эти лаборатории, также требует закрыть их.
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Напомним, что секретные лаборатории, финансируемые Пентагоном, действуют и в Армении. Российская сторона не раз выражала свою обеспокоенность этим фактом, вполне логично полагая, что проводимые здесь "исследования" угрожают безопасности России.
Как пишет издание zham.am, на фоне напряженных отношений США и Китая, связанных с коронавирусом, к спору между Москвой и Вашингтоном подключился и Пекин. А это означает, что к российскому давлению на Армению присоединяются и китайцы.
Более того, согласно некоторым источникам, Москва и Пекин собираются вместе организовать акции протеста в вышеуказанных странах, особенно на фоне коронавируса, считая, что настал момент предложить этим странам сделать свой выбор.
Армянские аналитики считают, что нынешний армянский истеблишмент не готов к подобной постановке вопроса и не сумеет принять разумного решения.
Отметим, что биолаборатории действуют на территории Армении на основе заключенного в 2010 году МЧС РА и Пентагоном соглашения "О сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия". К 2013 году, по мнению армянских экспертов, национальная система биологической безопасности Армении была превращена в единицу системы биологической разведки США в регионе. В 2014 году при финансировании Агентства Минобороны США по уменьшению угроз и техническом содействии его подрядчиков Black&Veatch и CH2M HILL, Центральная санитарно-эпидемиологическая лаборатория министерства здравоохранения Армении в Ереване была модернизирована и переименована в "Национальный центр по профилактике и контролю заболеваний" (NCDC), который стал администратором систем EIDSS и PACS в Армении. В 2014-2015 годах были модернизированы и переоснащены противочумные станции в Гюмри и Иджеване, а в дальнейшем и все прочие противочумные станции страны превратились в филиалы NCDC.
В прошлом году Ереван посетил Сергей Лавров. В ходе его визита планировалось подписание документа, предоставляющего российской стороне доступ в "армянские" биолаборатории. Однако подписан документ так и не был.
Зульфугар Ибрагимов
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