https://news.day.az/politics/1229968.html Президент Ильхам Алиев наградил Ниямеддина Мусаева орденом "Эмек"
Президент Ильхам Алиев наградил Ниямеддина Мусаева орденом "Эмек"
30 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ниямеддина Джаббар оглу Мусаева орденом "Эмек" второй степени.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Ниямеддин Мусаев награжден за заслуги в развитии эстрадного искусства в Азербайджане.
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