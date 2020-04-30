Президент Ильхам Алиев наградил Ниямеддина Мусаева орденом "Эмек"

30 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Ниямеддина Джаббар оглу Мусаева орденом "Эмек" второй степени.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Ниямеддин Мусаев награжден за заслуги в развитии эстрадного искусства в Азербайджане.