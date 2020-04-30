МИД Азербайджана: Собираться у пограничных пунктов - не выход из ситуации, и важно, чтобы каждый гражданин осознавал это

Правительство Азербайджана продолжает предпринимать неотложные меры для возвращения в страну граждан, находящихся за рубежом и желающих вернуться.

Об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о прибытии на погранично-пропускные пункты граждан, желающих вернуться в страну из России, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

"В связи со сложной глобальной ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавируса, граждане, находящиеся за рубежом, возвращаются в страну даже в нынешних условиях особого режима карантина", - отметила она.

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