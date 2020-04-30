Обнародован состав делегаций парламента Азербайджана в международных организациях

Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в международных организациях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С составами и полным списком делегаций парламента можно ознакомиться по ссылке.

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