https://news.day.az/politics/1230005.html Обнародован состав делегаций парламента Азербайджана в международных организациях
Обнародован состав делегаций парламента Азербайджана в международных организациях
Обнародован состав делегаций Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в международных организациях, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
С составами и полным списком делегаций парламента можно ознакомиться по ссылке.
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