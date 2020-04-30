Юрий Шевцов: В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона

Азербайджан предпринимает весьма эффективные меры для борьбы с коронавирусом и его последствиями, что показывает статистика и стабильность социально-экономической ситуации в стране.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend специалист в области международных отношений, директор Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов.

Политолог отметил, что Азербайджан успешно построил свою государственность после распада СССР в крайне сложных условиях, что говорит об эффективности используемых страной инструментов: "Я прежде всего имею в виду государство и его институты, идеологию, методы контролирования социально-экономической ситуации. В новую эпоху Азербайджан вступил более подготовленным, нежели многие другие страны региона. Страна продолжает развиваться и укреплять отношения с соседями. Азербайджан сможет принять вызовы новой эпохи, вырабатывая новую стратегию развития".

Эксперт считает, что у Евразийского экономического союза также есть большие шансы выдержать текущие испытания. Однако, по словам политолога, угроза экономических последствий нависает над всеми странами ЕАЭС, но наиболее опасное положение у Армении.

В заключении Шевцов подчеркнул, что сейчас наступил глобальный кризис и большинство людей оказались растерянности: "Массовое сознание пережило шок и готово воспринять правдиво любую информацию. Хотя, успешный пример ряда стран, которые ввели устойчивый режим карантина и поддерживают стабильность в обществе, мы можем видеть обратный процесс".