Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили сотрудничество в ряде сфер

Между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фархан Аль Саудом состоялся телефонный разговор.

Как сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений между двумя странами, а также ряд актуальных вопросов сотрудничества, передает Day.Az.

В ходе телефонной беседы были затронуты вопросы сотрудничества между Саудовской Аравией и Азербайджаном в сфере возобновляемой энергии, туризма и других областях. Министры подчеркнули значимость дальнейших усилий в данном направлении после завершения глобального кризиса в сфере здравоохранения.

Стороны обменялись мнениями по поводу проведения по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева четвертого мая Саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы посредством видеоконференции, посвященного борьбе с коронавирусом.

Министры также отметили значимость сотрудничества и взаимной поддержки между двумя странами в рамках международных организаций.