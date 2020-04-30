Международные эксперты высоко оценивают эффективность своевременных мер, принятых в Азербайджане - Лейла Абдуллаева

Международные эксперты высоко оценивают эффективность своевременных профилактических мер, принятых в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в передаче "Hədəf" на канале АзТВ сказала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она добавила, что руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) была отмечена эффективность шагов, предпринимаемых Азербайджаном для предотвращения развития пандемии коронавируса.

"В этом отношении нужно отметить несколько моментов. Прежде всего, необходимо изучение опыта других стран в борьбе с пандемией, сотрудничество с ВОЗ, обеспечение соблюдение карантинного режима гражданами. Следует отметить, что сегодня каждая страна борется с пандемией по-разному, но цель для всех стран одинакова - предотвратить распространение инфекции. При этом, степень эффективности принимаемых мер является весьма важным аспектом", - сказала пресс-секретарь МИД.

Абдуллаева отметила, что с самого начала азербайджанская сторона предприняла правильные шаги в соответствии с нынешней ситуацией развития пандемии.

"С 5 апреля сообщение между соседними странами было приостановлено. Каждой стране было направлено обращение в виде специальной ноты о том, что эти меры носят временный характер. В то же время, это решение не распространялось на перевозки грузов. Правительство Азербайджана внимательно следит за ситуацией и предпринимает соответствующие шаги по возвращению своих граждан, находящихся за рубежом. Речь идет о наших гражданах, находящихся во многих странах мира, а их около 60-и.

Также были учтены различные моменты, связанные с возвращением наших граждан в страну. Среди них были и несовершеннолетние и те, кто уехал за границу на лечение. При возвращении 15 000 граждан все эти тонкости были учтены", - сказала глава пресс-службы МИД.