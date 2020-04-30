https://news.day.az/politics/1230126.html Тунзаля Агаева о политике, карантине и творческих планах - в проекте Гюльнары Мамедзаде "Наше время" - ВИДЕО
Тунзаля Агаева о политике, карантине и творческих планах - в проекте Гюльнары Мамедзаде "Наше время" - ВИДЕО
В очередном выпуске авторского проекта заместителя генерального директора Trend Гюльнары Мамедзаде "Наше время" - народная артистка Азербайджана, певица, композитор Тунзаля Агаева рассказывает как перенесла карантин, о мерах, принимаемых в стране по борьбе с коронавирусом и пандемией, и называет азербайджанское общество дисциплинированным, а также делится творческими планами.
Представляем полную видеоверсию этого выпуска:
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