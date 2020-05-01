Азер Паша Нематов: Оставайтесь дома и соблюдайте карантин! Расслабляться сейчас - просто безответственно

Государству удалось взять ситуацию под контроль, и теперь смягчается карантинный режим. Большинство граждан восприняли смягчение карантина как сигнал к тому, что можно уже не бояться заразиться коронавирусом. Но это далеко не так. Теперь, когда на улицах будет больше людей, когда вернутся к своей деятельности многие предприятия, нам нужно быть более внимательными, чтобы не стать жертвой вируса и не заразить своих близких.

Об этом в беседе с Day.Az сообщил председатель Союза театральных деятелей, художественный руководитель, директор Азербайджанского национального драматического театра, народный артист Азербайджана и известный режиссер Азер Паша Нематов.

"Коронавирус охватил весь мир и статистика нас ужасает каждый день. К счастью, наше государство быстро среагировало и смогло нас защитить от широкого распространения этой болезни. В стране созданы все условия, чтобы уберечь нас не только от вируса, но и от экономической нестабильности во всем мире, к которой привела эта болезнь. Мы много дней провели в самоизоляции. У нас все еще закрыты школы, развлекательные и торговые центры, театры и музеи, парки. Но сейчас появилась возможность начать смягчать карантинный режим. И теперь мы должны еще больше бояться повторной волны заражений, чтобы карантинный режим не пришлось продлять. Мы должны думать о своем здоровье, о здоровье нации.

Я всегда был в движении, с утра до вечера был на работе, а теперь сижу дома. Я согласен с мерами, принятыми Оперативным штабом при Кабинете министров, чтобы предотвратить распространение вируса, но понимаю, что все зависит от граждан. Если мы расслабимся, будем безответственно относиться к ситуации, то положение только ухудшится. Я призываю всех думать о себе и об окружающих, продолжать следовать рекомендациям ВОЗ, носить маски, избегать многолюдных мест, быть предельно осторожными во время походов в супермаркеты, езды в общественном транспорте", - сказал Азер Паша Нематов.