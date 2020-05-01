Парламент Азербайджана одобрил кандидатуру Кямрана Алиева на должность генерального прокурора
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана был обсужден вопрос о назначении на должность генерального прокурора, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По представлению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на должность генерального прокурора выдвинута кандидатура заместителя генпрокурора - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией Кямрана Алиева.
Информацию в связи с данным вопросом предоставил заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев.
Велиев отметил, что деятельность Кямрана Алиева высоко оценивается государством.
После обсуждений вопрос был вынесен на голосование и кандидатура Кямрана Алиева была одобрена.
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