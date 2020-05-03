Азербайджан и Россия могут подготовить пакет совместных предложений по борьбе с кризисом

Надо понимать, что последствия пандемии из-за коронавируса могут быть самыми плачевными, если уже сейчас не принимать нужных мер. И это с учетом подушки безопасности в виде "плана Б", если антикризисные меры будут недостаточно эффективными.

Об этом сказал в комментарии Day.Az научный сотрудник кафедры ЮНЕСКО Государственного университета управления (РФ), эксперт клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов.

По мнению нашего собеседника, в какой-то степени многие отрасли и сферы нужно будет перезапускать с нуля. В выигрыше после пандемии окажутся исключительно те страны, которые уже сейчас продумывают соответствующие программы, способные удержать экономику от мощного удара надвигающегося кризиса. Более того, та экономическая система, которую будут создавать государства после пандемии, должна быть более дальновидной, жизнестойкой и восприимчивой к полномасштабным экономическим катастрофам.

Ибрагимов в то же время отметил, что есть и оптимистический сценарий - после резкого (возможно, даже рекордного со времен Второй мировой войны) спада длиной в квартал или два последует столь же резкое восстановление. Но все зависит от мер, которые будет принимать то или иное государство. Если оно сейчас будет жалеть денег, исходя из каких-то своих соображений, но при этом не давая никаких гарантий своему населению, то такой стране придется потратить не год и даже не два, на восстановление.

Фархад Ибрагимов подчеркнул, что в России и Азербайджане разработаны антикризисные программы, принимаются соответствующие меры.

"По оценке экономистов, наши страны в состоянии простимулировать экономику после завершения пандемии и принять удар посткоронавирусного кризиса, который ожидают все. Эффективность этих мер станет ясна чуть позже, когда этот самый кризис наступит. Опять-таки, необходимы меры по поддержке безработных, представителей малого и среднего бизнеса, отмена налогов и хотя бы частичная отмена оплаты коммунальных услуг до конца года. Ипотечные каникулы и отмена процентов также до конца года и многие другие нюансы смогут смягчить удар. Насколько мне известно, большинство из этого в Азербайджане уже делается", - отметил наш собеседник.

Если говорить о двусторонних отношениях, то, по мнению российского эксперта, конечно, стоит ожидать падения товарооборота между нашими странами. Насколько сильным оно будет, зависит от того, как долго будет действовать массовый карантинный режим, а также от эффективности тех мер, которые бы способствовали поддержанию экономических взаимоотношений.

"Тесное региональное сотрудничество между Россией и Азербайджаном до начала пандемии демонстрировало готовность столкнуться с внешними вызовами. Однако никто не мог предположить, что настанет та реальность, свидетелями которой мы сегодня являемся. При этом, не впервые мы сталкиваемся с экономическими кризисами, хотя, в то же время, если верить словам аналитиков, надвигающийся кризис будет гораздо серьезнее событий 2008-2009 гг. В этой связи и России, и Азербайджану необходимо подготовить пакет взаимных предложений, способствующих поддержанию торгово-экономического сотрудничества", - сказал эксперт клуба "Валдай".

Лейла Таривердиева