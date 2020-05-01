https://news.day.az/politics/1230235.html Новый генеральный прокурор Азербайджана выступил в Милли Меджлисе
Новый генеральный прокурор Азербайджана выступил в Милли Меджлисе
Выражаю глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное мне высокое доверие.
Об этом, выступая на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал новый генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Кямран Алиев отметил, что в годы независимости Азербайджан прошел трудный и славный путь развития.
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