Участники ВОВ будут награждены юбилейной медалью Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении участников ВОВ юбилейной медалью Азербайджана "75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" лица, участвовавшие в боевых операциях на фронтах Великой Отечественной воны в 1941-1945 годах, проводившие скрытую борьбу с фашистскими захватчиками, работавшие в тылу, а также служившие в тот период в вооруженных силах СССР награждаются юбилейной медалью Азербайджана "75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)".

Кабмину поручено принять меры по изготовлению юбилейной медали Азербайджана "75-летие победы в Великой Отечественной войне (1945-2020)" и ее удостоверения, составить список награждаемых юбилейной медалью и обеспечить вручение им этих медалей.