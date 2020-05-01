Кямран Алиев назначен генеральным прокурором Азербайджана

1 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямрана Алиева генеральным прокурором Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.