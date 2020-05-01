https://news.day.az/politics/1230300.html Кямран Алиев назначен генеральным прокурором Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Кямран Алиев назначен генеральным прокурором Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
1 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Кямрана Алиева генеральным прокурором Азербайджанской Республики.
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