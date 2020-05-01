https://news.day.az/politics/1230303.html Президент Ильхам Алиев освободил Кямрана Алиева от должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией
Президент Ильхам Алиев освободил Кямрана Алиева от должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией
1 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении заместителя генерального прокурора Кямрана Алиева от должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.
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