Президент Ильхам Алиев освободил Кямрана Алиева от должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией

1 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении заместителя генерального прокурора Кямрана Алиева от должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.