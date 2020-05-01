Неприкасаемых нет, никто не уйдет от ответственности

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от занимаемой должности главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева. Гулиев не просто освобожден, а взят под стражу.

Бывший глава ИВ, как следует из сообщения отдела по связям с общественностью Службы государственной безопасности, "погорел" на присвоении средств, которые государство выделило в поддержку населению и предпринимателям в рамках мер, принимаемым в связи с пандемией.

Оперативно-следственные мероприятия позволили выявить вопиющие факты, говорящие о полном отсутствии у самого Гулиева и его подельников представлений о чести и совести и понятий об уголовном законодательстве.

Сообщается, что билясуварскими чиновниками была присвоена часть средств, выделенных для социальной помощи лицам, нуждающимся в материальной поддержке в связи с введением особого карантинного режима. Более того, глава ИВ под видом социальной помощи поручил выделять и передавать ему часть из средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти. Кроме того, появились подозрения в том, что от должностных лиц местных органов исполнительной власти и других госорганов, а также граждан, занимающихся частной предпринимательской деятельностью в районе, под различными предлогами требовались и присваивались деньги. Глава ИВ на этом не остановился, а пошел еще дальше, присваивая зарплату, перечисляемую на карты безработных и малообеспеченных граждан, привлеченных к общественным работам.

В результате расследования появились основания подозревать Махира Гулиева в присвоении части государственных средств, выделяемых на ремонтно-строительные работы и благоустройство района, а также в вымогательстве...

Есть пословица: сколько веревочке не виться, конец все равно будет. С конца прошлого года в Азербайджане уже не раз доказали ворам и казнокрадам справедливость этой мудрости. В декабре распоряжением Президента Ильхама Алиева был снят с должности глава Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддин Гулиев. Затем, уже в этом году, за ним "стройными рядами" последовали глава ИВ Нефтчалинского района Исмаил Велиев и глава ИВ Исмаиллинского района Мирдамед Садыгов. Эти лица, как и билясуварский глава, не восприняли всерьез бдительность спецслужб и неоднократные предупреждения главы государства о том, что в Азербайджане нет и не будет неприкасаемых чиновников.

В начале февраля на одном из заседаний с правительством, Президент Ильхам Алиев в очередной раз заявил, что "если кто-то после этих моих слов снова захочет работать по старым правилам, на кого-то захочет понадеяться, то пусть знает, что это у него не получится. Поблажек не будет ни для кого. Все сейчас это знают. Все равны. Нет ни одного неприкасаемого предпринимателя, нет ни одного неприкасаемого чиновника. Каждый получит свою оценку, свою награду и свое наказание соразмерно своим поступкам".

Можно сказать, что это было последнее предупреждение со стороны главы государства, и те, кто не пропускал мимо ушей его предыдущие заявления, теперь будут очень внимательны. Потому что Президент Ильхам Алиев еще раз продемонстрировал, что сказанное им не просто фигура речи, а четкий сигнал о том, как будут решаться вопросы, связанные с нарушениями со стороны чиновников. Каждый, кто решит пойти "левым" путем, пользуясь полномочиями, обманывать государство и граждан, кто покусится на социальное благополучие народа, получит соответствующее наказание.

Сейчас, когда в условиях особого режима карантина государство предпринимает меры для финансовой поддержки населения и бизнеса, могут найтись и другие желающие воспользоваться выделяемыми гражданам и предпринимателям средствами. Пример экс-главы Билясувара должен не оставить сомнений в четкой работе Службы государственной безопасности и готовности соответствующих органов защитить граждан от нечистоплотных руководителей.

Кстати, 30 апреля в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление прокуратуры в отношении представителя главы ИВ Исмаиллинского района по городу Исмаиллы Магеррама Ахмедова, обвиняемого во взяточничестве. Ахмедов, согласно материалам следствия, тоже решил погреть руки на трудностях населениях в период карантина и спекулировал разрешениями для предпринимателей. А дальше на свет были вытащены и прежние его темные дела.

Как заявлял Президент Ильхам Алиев, терпимость к коррупции и взяточничеству должна быть на нулевом уровне. Государство демонстрирует это своими действиями все увереннее. И если прежде кто-то думал, что по тем или иным причинам его преступления сойдут с рук, то государство и спецслужбы своими действиями показывают, что поблажек не будет никому. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил: неприкасаемых нет. Эти слова следует воспринять буквально.

Лейла Таривердиева