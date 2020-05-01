Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального прокурора Кямрана Алиева

1 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в видеоформате генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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