Помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев и начальник Госпогранслужбы посетили части и подразделения дивизии «Газах»

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики генерал-полковник Магеррам Алиев и начальник Государственной пограничной службы (ГПС), генерал-полковник Эльчин Гулиев посетили воинские части и подразделения Отдельной пограничной дивизии "Газах", осуществляющей охрану и защиту государственной границы с Арменией, сообщает Day.Az со ссылкой на ГПС.

В рамках визита были проверены результаты исполнения поручений Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, условия службы и проживания пограничников, на погранично-боевых пунктах проведены встречи с военнослужащими, проходящими службу на линии соприкосновения войск.

Также состоялось ознакомление с работами, проведенными для формирования необходимой оборонной инфраструктуры и защиты государственной границы, осмотрены проводимые в связи с этим строительные работы.

Было проведено служебное совещание с руководящим составом Отдельной пограничной дивизии "Газах", даны необходимые поручения по усилению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы, безопасности личного состава и дальнейшему повышению боевого духа пограничников.