https://news.day.az/politics/1230352.html Азербайджан присоединяется к еще одному международному документу
Азербайджан присоединяется к еще одному международному документу
Азербайджан присоединяется к еще одному международному документу, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) обсуждался вопрос об утверждении Протокола "Об информационном обмене в электронной форме для проведения налогового администрирования между странами, являющимися участницами Союза независимых государств".
После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят.
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