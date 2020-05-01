В Азербайджане снижен размеры госпошлин за ряд консульских операций

В Азербайджане снижены ставки государственной пошлины на консульские операции, проводимые внутри страны или в ее дипломатических представительствах за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос был отражен в предлагаемой поправке в закон "О государственной пошлине", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, государственная пошлина на выдачу документов для получения общегражданских паспортов в посольстве или консульстве снижается с 55 до 25 долларов США, на выдачу заменяющего паспорт свидетельства для возвращения в страну - с 40 до 10 долларов США, госпошлина за оформление ходатайства о восстановлении гражданства - со 150 до 60 долларов США. В поправке также отмечается значительное снижение ставок государственной пошлины за другие консульские операции.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.