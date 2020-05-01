https://news.day.az/politics/1230368.html Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год
Парламент Азербайджана принял отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год
На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) был заслушан отчет Счетной палаты по деятельности за 2019 год.
Отчет представил председатель Палаты Вугар Гюльмамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что в 2019 году было проведено 47 аудиторских проверок и 6 аналитических исследований, 28 аудитов на соответствие законодательству, 7 финансовых аудитов, 8 аудитов на соответствие, а также впервые - 4 аудита эффективности.
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