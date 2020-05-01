Граждане Азербайджана не будут привлекаться к уголовной ответственности за непредоставление сведений о принятии иностранного гражданства

Граждане Азербайджана не будут привлекаться к уголовной ответственности за непредоставление в течение одного месяца письменных сведений о принятии иностранного гражданства в соответствующий орган исполнительной власти.

Это отражено в поправке в закон "О гражданстве Азербайджанской Республики", обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно поправке, из второй части статьи 10 данного закона было предложено исключить следующее предложение: "Гражданин Азербайджана, принявший гражданство иностранного государства, в течение одного месяца должен представить об этом письменную информацию в соответствующий орган исполнительной власти. Лица, не представившие данную информацию, несут ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом АР".

После исключения данного предложения из второй части указанной статьи обязательство принявших гражданство иностранного государства граждан страны письменно сообщить об этом в орган исполнительной власти сохраняется, но они не будут привлекаться к уголовной ответственности за уклонение от его выполнения.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.