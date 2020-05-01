В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение норм государственного языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в поправке в закон "О средствах массовой информации", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, в средствах массовой информации должны соблюдаться нормы государственного языка.

В соответствии с поправкой, предлагаемой в Кодекс об административных правонарушениях, за нарушение норм государственного языка в средствах массовой информации, интернет-информационных ресурсах и на рекламных носителях физические лица будут штрафоваться в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 300 до 400 манатов, юридические лица - от 500 до 1000 манатов.

Поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.