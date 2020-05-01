В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение норм государственного языка
В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение норм государственного языка.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в поправке в закон "О средствах массовой информации", которая обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, в средствах массовой информации должны соблюдаться нормы государственного языка.
В соответствии с поправкой, предлагаемой в Кодекс об административных правонарушениях, за нарушение норм государственного языка в средствах массовой информации, интернет-информационных ресурсах и на рекламных носителях физические лица будут штрафоваться в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица - от 300 до 400 манатов, юридические лица - от 500 до 1000 манатов.
Поправки были вынесены на голосование и приняты во втором чтении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре