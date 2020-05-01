Новый генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу

Новый генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония представления нового генерального прокурора прошла в административном здании Генеральной прокуратуры.

Напомним, что распоряжением Президента Ильхама Алиева Кямран Алиев назначен генеральным прокурором Азербайджана.