https://news.day.az/politics/1230417.html Новый генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу
Новый генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу
Новый генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев представлен коллективу.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония представления нового генерального прокурора прошла в административном здании Генеральной прокуратуры.
Напомним, что распоряжением Президента Ильхама Алиева Кямран Алиев назначен генеральным прокурором Азербайджана.
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