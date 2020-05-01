В Азербайджане могут быть освобождены еще до 300 заключенных

В мае в Азербайджане планируется освобождение еще до 300 заключенных, которым остается отбыть небольшой срок наказания.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса сказал глава парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новрузов напомнил, что до настоящего времени в Азербайджане было подписано 68 распоряжений о помиловании, принято 11 Актов об амнистии: "Они коснулись достаточно большого количества людей".

Глава комитета подчеркнул, что последним распоряжением о помиловании главы государства в связи с коронавирусом охвачено 176 человек.