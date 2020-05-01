В Фонде по поддержке борьбы с коронавирусом собраны средства в размере 113 млн манатов

В Фонде поддержки борьбы с коронавирусом собраны средства в размере 113 миллионов манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, средства, собранные в фонде, пока не расходуются.

"На следующей неделе состоится заседание Контрольного совета, который осуществляет контроль за тратой этих средств. Пока что в борьбе с коронавирусом расходуются средства, выделенные государством, накопления Фонда не тронуты. На сайте koronavirusinfo.az можно в условиях полной прозрачности ознакомиться с информацией о том, куда и как будут израсходованы эти средства", - подчеркнул Ибрагим Мамедов.