Азер Гараев: Разоблачение преступлений некоторых чиновников разрушило миф об их неприкосновенности

Разоблачение преступлений некоторых чиновников Службой государственной безопасности в ходе операций, проведенных в последнее время в стране в рамках борьбы с взяточничеством, полностью разрушили миф об их неприкосновенности, сложившийся в обществе.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель председателя Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Азер Гараев.

По его словам, проведенные операции вновь доказали, что перед законами Азербайджана все равны. Ни один чиновник независимо от должности не имеет права на правонарушения.

"Некоторые высокопоставленные чиновники бывшего министерства национальной безопасности, собравшись в группы, защищали чиновников, и в своих интересах представляли их обществу в качестве "неприкосновенных". Пользуясь этим, некоторые чиновники вели себя в стране, и особенно в регионах как господа, нарушали права граждан. Несмотря на то, что Президент неоднократно предупреждал чиновников, призывая их к порядку на своих выступлениях перед гражданами, на совещаниях и других важных мероприятиях, некоторые чиновники все еще чинят беззакония различными путями.

После назначения генерала Али Нагиева начальником Службы государственной безопасности, в нее были привлечены настоящие профессионалы. Сотрудники Службы государственной безопасности, следуя призывам Президента, начали принимать меры против чиновников, которые не соблюдали законы, грубо нарушали права граждан. Меры, принятые в последнее время в этой плоскости, очевидны", - сказал Азер Гараев.

Он отметил, что в результате мероприятий по борьбе с преступностью, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, в нескольких районах были разоблачены деяния чиновников, занимающихся взяточничеством.

"Проведенные оперативные мероприятия вновь доказали, что все еще некоторые чиновники считают себя неприкосновенными на территориях, отданных под их руководство. Операции, проведенные сотрудниками Службы государственной безопасности в Агстафинском, Евлахском, Нефтчалинском, Билясуварском и Исмаиллинском районах вновь доказали, что независимо от должности и поста все граждане должны быть в ответе перед законом за содеянное. Эти операции в регионах вновь разрушили миф о неприкосновенности чиновников, и доказали обычным гражданам, что чиновники, не соблюдающие законы, пытающиеся чинить произвол, привлекаются и будут привлекаться к ответственности", - подытожил Азер Гараев.