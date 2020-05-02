Сиявуш Новрузов: Аресты коррумпированных чиновников неизбежны
Процесс не завершится арестами только глав районов. Есть более высокопоставленные чиновники, которые выступают против государственности и мучают граждан.
Как передает Day.Az, об этом в интервью местным СМИ сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.
По словам Сиявуша Новрузова, в высших эшелонах центральной исполнительной власти есть люди, которые целенаправленно выступают против политики Президента Ильхама Алиева. При этом среди них есть некоторые министры и главы госкомитетов.
"Есть министры и главы госкомитетов, которые погрязли в коррупции и назначают на должности своих родственников. Кроме того, некоторые высокопоставленные чиновники передают государственные тендеры своим компаниям или же родственникам. Видимо, они не хотят оставлять свои грязные дела. Аресты таких людей неизбежны", - сказал он.
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