Сиявуш Новрузов: Аресты коррумпированных чиновников неизбежны

Процесс не завершится арестами только глав районов. Есть более высокопоставленные чиновники, которые выступают против государственности и мучают граждан.

Как передает Day.Az, об этом в интервью местным СМИ сказал заместитель исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Сиявуш Новрузов.