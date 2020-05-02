Закир Гасанов призвал к готовности к пресечению провокаций противника на всех направлениях фронта

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов второго мая провел на Центральном командном пункте служебное совещание с руководящим составом азербайджанской армии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, погибших за независимость и территориальную целостность страны.

В своем выступлении министр обороны особо подчеркнул, что благодаря своевременным и эффективным указаниям Президента Азербайджана Ильхама Алиева удалось предотвратить массовое распространение на территории страны коронавирусной инфекции. Он отметил, что в результате предпринятых превентивных мер среди личного состава и гражданского персонала азербайджанской армии случаев заражения этой инфекцией не зафиксировано. Закир Гасанов акцентировал внимание руководства армии на том, что в последнее время с активизацией провокационных действий противника резко увеличилась вероятность возобновления боевых действий. Министром обороны были даны конкретные указания по усилению разведки всех видов на переднем крае и в глубине обороны противника, уточнению планов боевой готовности, всестороннему обеспечению войск, а также проверке готовности личного состава к проведению интенсивных занятий, тренировок и учений.

Министр обороны потребовал от командиров всех уровней быть готовыми к пресечению различных провокаций, решительному недопущению активизации противника на всех направлениях фронта и ведению боевых действий.

Закир Гасанов поручил провести на высоком уровне праздничные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине Победы над фашизмом и 97-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В завершение совещания министр обороны дал соответствующие поручения по переводу вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации, переходу на летнюю форму одежды личного состава, укреплению медицинского контроля за состоянием здоровья военнослужащих и обеспечению их безопасности.