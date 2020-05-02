Эльман Мамедов: Никому не дозволено нарушать законы, полагаясь на свои должность и полномочия

В Азербайджане к ответственности привлекается и будет привлекаться любое лицо, игнорирующее законы страны, независимо от должности и полномочий.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Мамедов.

По его словам, перед законами Азербайджана все равны.

"Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал чиновников и высокопоставленных лиц, призывая их соблюдать законы страны. Однако, некоторые чиновники все еще считают себя "неприкосновенными" и игнорируют законы. У чиновника, ощущающего себя всесильным на своей должности, наверняка есть проблемы с рассудком и воспитанием. Никому не дозволено нарушать законы, полагаясь на свои должность и полномочия. Азербайджан входит в число стран, которые ведут решительную борьбу с коррупцией и взяточничеством. Любой человек, совершивший преступление, привлекается здесь к ответственности, получая должное наказание", - сказал Мамедов.

Депутат сообщил, что некоторые чиновники должны сделать выводы из операций, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) за последнее время.

"Операции, проведенные в Агстафинском, Евлахском, Билясуварском и Исмаиллинском районах разоблачили деяния чиновников в тех регионах. Этими операциями сотрудники Службы полностью разрушили миф о т.н. "неприкосновенности" таких чиновников. Общественность поняла, что все имеют равные права и каждое лицо должно подчиняться законам независимо от занимаемой должности и полномочий. Любой человек, желающий занять должность в Азербайджане, чтобы разбогатеть, допускает ошибку. Потому что глава государства неоднократно предупреждал чиновников об этом. Люди, намеревающиеся совершать такие деяния в будущем, несмотря на последние мероприятия СГБ, должны понимать, что такие операции и аресты будут продолжаться", - подчеркнул Эльман Мамедов.