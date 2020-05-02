https://news.day.az/politics/1230732.html Комитет по труду и социальной политике парламента Азербайджана провел заседание
Комитет по труду и социальной политике парламента Азербайджана провел заседание
Состоялось заседание Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания обсуждены поправки в законы "О социальном страховании" и "О туризме", а также другие вопросы.
В заседании наряду с членами парламентского комитета, также приняли участие представители министерства труда и социальной защиты населения и других государственных структур.
Состоялся обмен мнениями по вопросам, вошедшим в повестку заседания, вышеупомянутые поправки были рекомендованы для обсуждения во втором чтении пленарного заседания Милли Меджлиса.
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