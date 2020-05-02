Комитет по труду и социальной политике парламента Азербайджана провел заседание

Состоялось заседание Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания обсуждены поправки в законы "О социальном страховании" и "О туризме", а также другие вопросы.

В заседании наряду с членами парламентского комитета, также приняли участие представители министерства труда и социальной защиты населения и других государственных структур.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, вошедшим в повестку заседания, вышеупомянутые поправки были рекомендованы для обсуждения во втором чтении пленарного заседания Милли Меджлиса.