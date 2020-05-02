Двуличие армянских властей стало уже вековой традицией. Об этом сказал Trend известный российский эксперт и телеведущий Евгений Михайлов, передает Day.Az.

По словам эксперта, отказ Еревана от допуска российских специалистов на территорию биолабораторий, был ожидаем: "Двуличие нынешней армянской власти, когда она, улыбаясь, что-то обещает, а в итоге отказывается от своих слов, стало уже вековой традицией. Ещё в ноябре 2019 года во время визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Ереван ожидалось подписание меморандума о допуске россиян на объекты биологических разработок, и, получив отказ, Москва мягко говоря недоумевала, однако понадеялась на армянское "потом". Хотя очевидно, что эти лаборатории - американский продукт двойного назначения, и допускать туда русских нельзя. То есть на территории Армении, члена ОДКБ и ЕАЭС, долгие годы работали и работают по сей день вражеские объекты, которые возможно разрабатывают боевые вирусы против членов той же самой ОДКБ. Как вам такой союз со страной, которая обязана своей государственностью России?".

Он считает, что отказ Еревана необходимо воспринимать как открытую угрозу России и принимать превентивные меры по недопущению усугубления ситуации: "Иначе время будет упущено и мы получим помимо форпоста третьих сил на Кавказе, глобальную угрозу всему региону".

Михайлов предположил, что в биолабораториях, которые находятся на территории Армении, проводят эксперименты, в результате которых вирусы мутируют, и затем распространяются на сопредельные территории: "В печати изредка появляется информация о вспышках давно забытых болезней. Возможно, таким образом американцы наблюдают за тем, как ведут себя различные вирусы и бактерии применительно к Закавказью. Однако Ереван отрицает наличие американцев и заявляет, что в данных биолабораториях работают только армянские специалисты. Конечно же это бред, хотя бы потому, что специалисты Еревана явно не обладают соответствующими знаниями для работы в подобных лабораториях. В любом случае совершенно очевидно, что территория Армении является замедленной биологической бомбой для всего региона. Именно для того, чтобы развеять любые сомнения России и соседей, Еревану просто необходимо допустить российских специалистов на закрытые биологические объекты".

В заключении эксперт подчеркнул, что народ Армении находится в руках политиков, допустивших подобную угрозу, способную привести к окончательному уничтожению государственности и всего остального.