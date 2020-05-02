Комитет по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса провел заседание

Состоялось заседание Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о назначении и освобождении от должности ряда судей Апелляционного и Верховного судов.

После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса