https://news.day.az/politics/1230761.html Комитет по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса провел заседание
Комитет по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса провел заседание
Состоялось заседание Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент).
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о назначении и освобождении от должности ряда судей Апелляционного и Верховного судов.
После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса
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