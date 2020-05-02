Азербайджан с честью и достоинством преодолевает испытание коронавирусом

2020-й год вошёл в историю как год пандемии коронавируса. Во всем мире идет борьба с этой опасной болезнью. В настоящее время все взоры обращены на поступки мировых лидеров, деятельность правительств, а также на то, какое государство предпринимает наиболее эффективные шаги в данном направлении.

Day.Az представляет текст статьи, опубликованной румынским изданием stiripesurse.ro, о том, как Азербайджан преодолевает испытание пандемией:

Конечно, в этом аспекте привлекает внимание последовательная и упорядоченная деятельность Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленная на борьбу с пандемией и ликвидацию ее социально-экономических последствий.

Азербайджан находится в состоянии войны, 20 процентов территории страны оккупированы Армянскими вооруженными силами и в Карабахе продолжается армянский сепаратизм. Даже находясь в такой ситуации, Азербайджан продемонстрировал достойную подражания принципиальную позицию в борьбе с охватившей весь мир пандемии коронавируса.

При внимательном наблюдении за процессами, происходящими в Азербайджане, становится ясно, что автором решений, направленных на эффективную борьбу с пандемией, защиту здоровья и социального благосостояния населения является непосредственно Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Oн внимательно следит за деятельностью Оперативного штаба, постоянно дает рекомендации и указания. В то же время заслуживают внимания полные гуманизма поступки Первого вице-президента страны, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Борьба с пандемией еще раз подтвердила экономическую мощь Азербайджана. Именно в таких форс-мажорных ситуациях отчетливо проявляется мощь государства, сила и харизма его лидера. В период пандемии коронавируса Азербайджан продемонстрировал, что обладает способной властью, оперативным правительством.

Все это, несомненно, является результатом больших и глубоких политических, экономических, социальных реформ, которые Президент Ильхам Алиев проводит в Азербайджане на протяжении длительного времени. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал - коренные и радикальные реформы осуществляются в соответствии с требованиями, условиями и вызовами современности.

Когда пандемия приблизилась к границам Азербайджана, Президент Ильхам Алиев и его команда, правительство перешли на круглосуточный режим работы. Сразу после обнаружения коронавируса в соседних Иране и Грузии Азербайджан закрыл свои границы. Были выделены карантинные больницы и в страну стали доставлять дополнительные тесты.

По состоянию на 28 апреля 2020 года число лиц, зараженных коронавирусом в Азербайджане, составило всего 1717 человек. Из них 1221 человек выздоровел после соответствующего лечения, 22 пациента, одновременно страдавших другими заболеваниями, скончались, 474 человека продолжают лечение. По сравнению со многими странами эти цифры являются показателем высокого уровня борьбы Азербайджанского государства с коронавирусом.

С целью предотвращения распространения пандемии в средних и высших учебных заведениях в начале марта было приостановлено обучение, учебный процесс централизованно по всей стране проводится в онлайн-режиме. Все соответствующие исполнительные структуры были мобилизованы на борьбу с коронавирусом. Была организована доставка в страну находящихся за границей граждан Азербайджана.

С момента объявления карантина социально-экономическое положение граждан находится под постоянным вниманием руководства республики. Лица, официально являющиеся безработными, а также лишившиеся работы в период пандемии, получили материальную и продовольственную помощь. Президент Ильхам Алиев дал указания и рекомендации соответствующим структурам о компенсации ущерба, нанесенного предпринимателям, об уступках населению в связи с коммунальными выплатами и банковскими кредитами.

Анализ предыдущих событий показывает, что Азербайджанское государство не только в период настоящей пандемии, но и во всех форс-мажорных и чрезвычайных ситуациях выступало за интересы народа. В качестве примера можно привести списание кредитных долгов после девальвации 2015 и 2016 годов, оказание гражданам безвозмездной государственной помощи в результате возгорания крупных торговых центров в Баку, компенсацию урона от стихийных бедствий и другие меры.

С целью предотвращения инфицирования внутри страны был ограничен въезд и выезд из городов и районов страны, приняты строгие меры.

В то время как в развитых европейских государствах наблюдался дефицит продовольствия в период пандемии, Азербайджан ни разу не столкнулся с этой проблемой. Наоборот, в маркетах наблюдалось изобилие продуктов.

Кстати, в период пандемии проявилось такое преимущество азербайджанского народа, как сострадание, стремление помочь ближнему. Обеспеченные граждане наряду с государством помогали безработным, оставшимся без материальных средств соотечественникам, проявляли солидарность.

Азербайджанское государство также в кратчайшие сроки решило проблему нехватки масок - путем организации местного производства. По указанию Президента Ильхама Алиева за короткое время в городе Сумгаите начало действовать предприятие по производству масок. Сейчас эта фабрика производит около 150 тысяч масок в день.

Естественно, все эти меры, предпринимаемые государством ценой огромных расходов, а порой и рисков, направлены на защиту людей, всего народа. Все гуманные шаги, предпринимаемые согласно указаниям и рекомендациям Президента Ильхама Алиева, а также все строгие меры и наказания преследуют одну цель - защитить граждан Азербайджана, их родных и близких. Чтобы люди не умирали, не попадали в тяжелое положение!

Президент действует по принципу "Все для гражданина и его здоровья". Это и есть азербайджанская модель, азербайджанский пример.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наряду с различными государствами и аналитиками одобряет опыт Азербайджана. Подтверждением тому является письмо генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, адресованное Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в конце марта, в котором генеральный директор ВОЗ приветствовал политику Президента Азербайджана и его действия, направленные на ограничение влияния и масштабов пандемии "COVID-19".

В то время как все государства сосредоточены на своих внутренних проблемах, Азербайджан в числе немногих стран активно поддерживает международные отношения, проводит соответствующую координацию действий.

По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы Движения неприсоединения 4 мая посредством видеоконференции будет проведен саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом. Азербайджан председательствует в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах.

10 апреля по инициативе Президента Азербайджанской Республики, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета в формате видеоконференции.

С целью поддержки международных усилий в борьбе с пандемией коронавируса Азербайджан на добровольной основе сделал добровольное финансовое пожертвование в сумме 5 миллионов долларов США в фонд ответных мер против коронавируса Всемирной организации здравоохранения.

Кроме этого, Президент Ильхам Алиев в период пандемии, продолжая работать в напряженном режиме, проводил онлайн-встречи, телефонные разговоры с руководителями ряда государств и международных организаций.

В этом ракурсе хотелось бы отметить немаловажную деталь. В условиях распространения коронавируса были продолжены работы по строительству Трансадриатического трубопровода (TAP), который будет доставлять азербайджанский газ на итальянский рынок. Работы продолжаются в соответствии с санитарными нормами, полностью обеспечивается охрана здоровья и безопасность персонала. Первые поставки уже ожидаются в течение 2020 года.

Это настоящее мужество в нынешней ситуации!.

Итак, объективный и скоординированный анализ всех внутренних процессов, международных отношений, а также исполнения энергетических проектов дает основание утверждать, что Азербайджан с честью и достоинством преодолевает испытание коронавирусом. Меры, предпринимаемые соответствующими структурами согласно указаниям Президента и находящиеся под его особым контролем, за короткие сроки дают положительные результаты. Пандемия уже угасает, режим карантина смягчен начиная с 27 апреля.

Еще один важный момент заключается в том, что по сравнению с другими государствами, все еще борющимися с пандемией, Азербайджан уже разрабатывает программы для постпандемического периода.

Отсюда можно сделать вывод - программы, осуществленные в период пандемии по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, доказали свою полную эффективность, а мудрые решения незамедлительно выполнялись оперативной командой. Это, конечно, достойно одобрения и должно быть использовано мировым сообществом в качестве опыта для любых форс-мажорных ситуаций в будущем.

В заключении было бы уместно отметить один важный факт. Результаты проведенного в марте Центром социальных исследований опроса, обнародованные 17 апреля, показали, что 94,7 граждан Азербайджана доверяют и поддерживают Президента Ильхама Алиева!

Граждане страны пишут Президенту Ильхаму Алиеву искренние письма благодарности за решительные меры, поддержку, оказанную народу в период пандемии. Эксперты расценивают это как искренность взаимоотношений народа и государства.