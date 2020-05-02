Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Польши Анджею Дуде поздравительное письмо.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Польша - Дня Конституции.

Нынешний уровень дружественных связей между нашими странами, расширение взаимовыгодного сотрудничества вызывают удовлетворение. Уверен, что отношения стратегического партнерства и впредь будут углубляться на благо наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши - постоянного благосостояния", - говорится в послании главы государства.