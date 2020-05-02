Президент Ильхам Алиев поздравил польского коллегу
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Польши Анджею Дуде поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые добрые пожелания и сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Польша - Дня Конституции.
Нынешний уровень дружественных связей между нашими странами, расширение взаимовыгодного сотрудничества вызывают удовлетворение. Уверен, что отношения стратегического партнерства и впредь будут углубляться на благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Польши - постоянного благосостояния", - говорится в послании главы государства.
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