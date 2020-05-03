Новая волна русофобии в Армении

В армянском сегменте соцсетей активизировались призывы против российских властей. Армянский политический истеблишмент призывают начать говорить о неких прислужниках интересов Москвы. Данный тренд можно было бы рассмотреть в связи с весенним обострением в армянских экспертных кругах, однако все намного серьезнее. Итог политики русофобии, пропагандируемой нынешними армянскими властями, дает о себе знать: Чуть ли ни каждый провал в общественно-политической жизни страны воспринимается с призмы фантомного влияния России.

Как передает Day.Az со ссылкой на СМИ6, главный редактор армянской версии действующего в Грузии "Алик медиа" Арсен Харатян на своей странице в Фейсбуке пишет, что спустя два года после революции он чувствует себя более беззащитным в Армении. И все якобы из-за России!

"Либо очистите, либо очистятся от Вас и нас" - пишет Харатян, отмечая, что спустя два года после революции он чувствует себя более беззащитным в Армении, в чем виновата Россия.

"Чувствую беззащитным как с точки зрения нападений, так и с точки зрения личных данных, нормального хода жизни. Агенты влияния внешних, а в частности, российских интересов в Армении и армянском сегменте уже длительное время осуществляют на кочаряновские деньги [второй президент, арестованный Роберт Кочарян] групповые нападения. Имеющие с ними прямые родственные, товарищеские или рабочие связи и сегодня продолжают занимать высокие государственные должности. Совершенно не обращать внимание на этих людей или игнорировать их, как призывают некоторые друзья во власти, не только неэффективно, но становится опасно", - отметил Харатян.

При этом он грозит устроить самосуд против тех, кто будет в своих политических взглядах поддерживать Россию.

"То, что нынешняя политическая власть либо не желает, либо неспособна очистить систему от служителей внешним силам, в частности, России, становится крайне опасным. Неосознание этого стало или становится бичом. Дамы и господа, занимающие государственные должности, если Вы не возьмете на себя ответственность начать этот разговор, то это придется сделать нам, простым гражданам", - заявил он.

При этом, Харатян желает, чтобы с трибуны Национального собрания активно звучали призывы сторонников антироссийской направленности.

"Сегодня мы не только не видим и не слышим с трибуны Национального собрания тех, кто говорил бы об этой проблеме, но и внутри имеющей большинство фракции "Мой шаг" есть люди, которые очевидным образом служат отмеченным интересам, поэтому я буду говорить в том числе об этих людях и их поведении. Групповыми, организованными нападениями они добиваются того, что начинают сдавать нервы у меня и многих моих друзей, причем, зачастую, к сожалению, это происходит публично. Не знаю, что вы будете делать, друзья, но лично я молчать больше не стану",- написал он на своей странице в фейсбук.