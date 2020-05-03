Муса Гасымлы: Бескомпромисные меры против коррумпированных чиновников будут продолжены

Считаю, что бескомпромисные меры против коррумпированных чиновников в Азербайджане будут продолжаться.

Об этом сообщил Trend депутат Муса Гасымлы, передает Day.Az.

По его словам, некоторые чиновники своими грязными поступками порочат государственную власть: "Арест в последние месяцы глав ИВ нескольких районов вновь подтверждает, что власть продолжить жесткую борьбу с коррупцией. Работники государственных органов должны осуществлять деятельность прозрачно, достойно служить государству, не пачкаться коррупционной деятельностью. В азербайджанском обществе не должно быть места коррупции. Должностные лица должны знать, что нельзя посягать на государственную собственность, нельзя грабить бюджет. Эти средства в бюджете собираются путем тяжелого труда. Те кто думают, что за коррупционные действия не понесут наказания, глубоко ошибаются".

М.Гасымлы отметил, что все равны перед законом, и государство проявило большое доверие к этим людям, назначив на высокие должности: "Считаю, что против коррумпированных чиновников будут приняты бескомпромисные меры. В нашей стране обеспечено верховенство закона. Каждый должен отвечать перед законом независимо от занимаемого положения".