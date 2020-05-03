Арзу Нагиев: СГБ осуществляет важные шаги, отвечающие интересам азербайджанского народа

Последние операции, проведенные Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, заслуживают всяческого одобрения, а также являются важными шагами, отвечающими интересам каждого азербайджанца. Сегодня Служба государственной безопасности осуществляет самые важные шаги, необходимые азербайджанскому народу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Общественному телевидению сказал депутат Милли Меджлиса (парламента), член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев.

Представляем читателям данное интервью: