Азай Гулиев: Проводимые политические реформы создадут новые возможности для Азербайджана на национальном и международном уровнях

Проводимые политические реформы создадут новые возможности для Азербайджана на национальном и международном уровнях.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что Президент Ильхам Алиев, принимая 1 мая генерального прокурора Кямрана Алиева в формате видеоконференции, затронул очень важные вопросы, связанные с реформами и озвучил новые месседжи.

"Эти месседжи свидетельствуют не только о следующей волне глубоких и всеобъемлющих реформ в стране, а в очередной раз демонстрируют необратимость и принципиальный характер реконструкции и модернизации, борьбы с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане. Президент Ильхам Алиев еще раз напомнил, что все равны перед законом, и те, кто замешан в коррупции и взяточничестве, будут сурово наказаны, независимо от их личности.

Решительная позиция и политическая воля главы государства по обеспечению устойчивости реформ и полной ликвидации негативных проявлений высоко оцениваются и однозначно поддерживаются обществом ", - отметил Гулиев.

Депутат сказал, что одним из факторов, которые делают эти реформы более привлекательными, является то, что они охватывают не только экономическую, социальную, правовую или институциональную сферу. Впервые такие реформы были проведены в политической сфере.

"В связи с этим заявление Президента Азербайджана о том, что в период независимости до сих пор по масштабам и результатам не наблюдалось проведения реформ такого уровня, имеет особое значение. Политический диалог, предложенный правительством, идет, и мы уже видим его первоначальные позитивные проявления. Практически все основные политические силы нашей страны присоединились к этому диалогу и выразили свое положительное отношение. Таким образом, считаю, что в ближайшие годы будут предприняты важные шаги по улучшению и модернизации политической системы. Еще раз должен сказать, что никто в Азербайджане не должен подвергаться преследованиям за свои политические взгляды или политическую деятельность", - сказал депутат.

Депутат подчеркнул, тот факт, что глава государства лично выступил с инициативой диалога с политическими силами, несомненно, свидетельствует о том, что политические отношения в стране будут устанавливаться на новой основе, сотрудничеству между правительством и оппозицией будет уделено приоритетное внимание во имя национальных интересов, а также о серьезных новшествах в политических отношениях, существующих до сих пор.

"То, что оппозиции было предоставлено место во вновь сформированном Милли Меджлисе и в руководстве его комитетов, доказывает, что эти взгляды не являются просто декларативными. Это означает, что параллельное проведение политических реформ в стране, наряду с другими сферами, является стратегической целью, направленной на еще большее укрепление нашего государства, надежную защиту социальной и политической стабильности, развитие демократических традиций и политических институтов. Уверен, что все эти новшества создадут для нашей страны новые возможности на национальном и международном уровнях и еще больше повысят авторитет нашего государства.

Надеюсь, что оппозиционные партии, являющиеся участниками политических отношений, смогут адекватно оценить этот призыв и благие намерения главы государства", - добавил депутат.