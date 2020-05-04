Тофик Аббасов: Президент Ильхам Алиев дал четкий месседж - перед законом все равны, никто не уйдет от ответственности

В Азербайджане происходят большие изменения. Со второй половины 2018 года страна взяла курс на реформы, которые охватывают все стороны жизни, все сферы, ветви власти. Большие изменения происходят и в кадровом потенциале - идет и ротация, и кооптация, и смена. Посты отдаются новым кадрам, современным и профессиональным, соответствующим условиям, складывающимся в результате реформ. А уходят люди, которые не служили ни государственным, ни национальным, ни общественным интересам. Они служили только самим себе и своему окружению, подчеркнул политолог.

Об этом сказал Day.Az политолог Тофик Аббасов, комментируя последние события, связанные с изобличение и отстранением от должностей нечистых на руку чиновников, кадровыми реформами в правоохранительных органах и борьбой с коррупцией.

"То, что происходит в последние дни, очень важно. Мы видим задержание глав исполнительной власти районов, чиновников местных властей, представителей муниципальных органов. Эти люди застолбили за собой какие-то особые права. Они фактически не живут жизнью страны и общества, той сферы, руководство которой им поручено. Они живут только собственными и корпоративными интересами, и в этом случае они могут себе позволить любую версию волюнтаризма, любое противоправное действие, любое отклонение от общепринятых норм и любые нарушения действующего законодательства", - сказал Аббасов.

Политолог считает показательным, что сейчас приступил к исполнению обязанностей новый генеральный прокурор - выдвиженец Президента Ильхама Алиева.

"Это свидетельство того, что в сфере правоохранительных органов тоже происходят большие перемены, и новые люди приходят с соответствующими поручениями от главы государства. Они должны вдохнуть новую жизнь в деятельность тех органов, которые играют колоссальную роль в защите законности, соблюдении требований законодательных актов. Если имеют место факты попрания прав граждан, эти органы должны занимать очень здравую позицию, отстаивать права тех, чьи возможности и ожидания нарушены и ущемлены, отметил наш собеседник. Чтобы обеспечить повсеместное верховенство закона, реформы в правоохранительных органах должны углубляться", - отметил наш собеседник.

По словам Аббасова, глава государства ясно дал понять, что активность в этом направлении будет развиваться. Никто не позволит чиновникам злоупотреблять своим положением, переходить грань дозволенного и преступать закон. Присвоение чиновниками помощи, выделяемой государством нуждающимся гражданам, это вопиющее нарушение, это полный отход от принципов морали, нравственных и этических норм.

"Есть понятие ответственности и то, как мы ее пониманием. Люди, получающие назначения на высокие должности на местах, в районах страны, в ведомствах, в государственных структурах, это фактически представители государства. Им поручается на местах доносить до людей императивы главы государства, суть реформенной политики страны и то, что мы должны сделать для развития Азербайджана и улучшения своей жизни. Некоторые чиновники забывают об этих своих обязанностях, о данных им поручениях и установках, и занимают совершенно другую позицию, ставят себя выше общества. Они расценивают свои интересы выше общественных, считая, что их эго является определяющим.

Последние задержания высокопоставленных чиновников говорят о том, что есть все еще теневая деятельность, в государственной системе создается теневой сектор, когда чиновники, придающиеся самообольщению, вдруг начинают чувствовать себя в роли вершителей судеб и экспериментируют самым безобразным образом, наживаясь на других, присваивая чужие права и чужое имущество", - подчеркнул политолог.

По мнению Аббасова, в скором времени мы станем свидетелями больших перемен. Все больше и больше вышеуказанных антиподов, которые противопоставляют себя обществу и государству, будут отстранены от занимаемых должностей. Привлечение к ответственности глав исполнительной власти районов, представителей чиновничьего аппарата является очень поучительным примером для тех, кто хочет в одночасье стать миллионерами за народный счет. Они занимают антизаконную позицию, увлекаются рэкетом. При этом они считают, что для них закон не писан, считают себя неприкасаемыми и навязывают это мнение обществу.

"Президент Ильхам Алиев очень доходчиво объяснил подобным деятелям, что ничего такого не будет, все подотчетны государству и должны следовать закону и Конституции. Перед законом все равны", - заключил Тофик Аббасов.

Лейла Таривердиева