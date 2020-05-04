Правда и азербайджанский народ - на стороне Президента Ильхама Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вывел на новый уровень борьбу с коррупцией, как с одним из основных пороков, препятствующих становлению сильного государства и справедливого общества.

Альтернативы этому процессу нет. Президент продолжает курс интенсивных реформ и не снижает темпов работы даже в условиях беспрецедентного кризиса. Обновляется кадровый потенциал, трансформируются в соответствии с новыми требованиями принципы и методы работы всей государственной системы, так как страна должна быть готова к будущим вызовам, народ сплочен, обеспечен и защищен. Соответственно, глава государства укрепляет силу закона, чтобы обеспечивать порядок и справедливость.

"В первую очередь полностью должно быть обеспечено верховенство закона, что является важнейшим условием построения справедливого общества", - об этом заявил Президент Ильхам Алиев на видеоконференции с новоназначенным Генпрокурором республики.

Совершенствование работы правоохранительных органов, прокуратуры, судебной системы является одним из ключевых условий противодействия коррупции и взяточничеству, так как структуры и государственные служащие, стоящие на страже закона, в первую очередь этим требованиям и критериям должны соответствовать.

С подачи Президента Ильхама Алиева запущены базовые реформы в судопроизводстве, которые обещают в недалеком будущем существенно снизить претензии граждан в адрес судебной системы. Недавнее назначение Кямрана Алиева на пост генпрокурора, с учетом его опыта, профессиональных и моральных качеств, является существенным сигналом серьезных изменений в системе и принципах работы и этой структуры, призванной служить обеспечению законности.

Обращаясь к генпрокурору, глава государства подчеркнул, что необходимо сузить поле деятельности для коррупции и взяточничества как административными путями, так и институциональными методами.

"Перед законом все равны, в азербайджанском обществе не должно быть коррупции и взяточничества", - сказал глава государства, в очередной раз подчеркивая, что неприкасаемых нет.

Те чиновники, и иные безответственные лица, преступающие закон, которые не среагировали на многочисленные предупреждения Президента, уже получают заслуженное наказание.

Один за другим с позором покидают должностные позиции и предстают перед судом угнетатели, коррупционеры, взяточники, саботажники, бездари, вредители. Этот процесс охватывает все регионы страны, все уровни власти. Чиновники, отбирающие у людей то, что принадлежит им по праву, несут ответственность перед законом, а людям возвращается то, что было отобрано незаконным образом.

Как последний пример: взято под контроль обращение, направленное на днях Президенту Ильхаму Алиеву семьями, у которых были отобраны земли в Билясуваре. В обращении сообщается о захвате бывшим главой исполнительной власти земельного участка площадью 50 гектаров, на котором сельхозработами занимались 12 семей. Члены этих семей попросили главу государства оказать им помощь в возвращении земель. Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров связался с пострадавшими и сообщил, что вопрос будет рассмотрен. Не вызывает сомнений, что и этот вопрос, как и многие другие, найдет свое справедливое решение.

Президент объявил непримиримую войну коррупции. Вероятно, будут привлечены к ответственности еще многие из тех, кто злоупотребляет своими служебными полномочиями, кто незаконно потребляет ресурсы азербайджанского народа и испытывает терпение главы государства.

Все усилия Президента Ильхама Алиева в борьбе с коррупцией, нездоровыми традициями и нечистоплотными чиновниками отвечают ожиданиям общества.

"Правда и народ на нашей стороне", - говорит Президент Ильхам Алиев.

Те многочисленные благодарственные письма, которые продолжают поступать в адрес главы государства со стороны рядовых граждан, свидетельствуют, что народ поддерживает Президента Ильхама Алиева, поддерживает проводимую им политику.

Азербайджанское общество поддерживает самые масштабные и глубинные реформы в истории современного Азербайджана, которые выводят страну на более высокий уровень развития. И этот исторический подъем страны связан непосредственно с именем и политикой Президента Ильхама Алиева.

Гюльнара Мамедзаде,

заместитель генерального директора Trend

вице-президент Baku Network,

специально для Day.Az