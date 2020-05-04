Бахруз Гулиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане всегда была в центре внимания руководства страны

Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане всегда была в центре внимания руководства страны.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

Он отметил, что подобные негативные случаи выявляются благодаря решимости Президента Ильхама Алиева. Чиновники, злоупотребляющие должностью и наносящие вред интересам народа и государства, выявляются и предстают перед законом: "Перед законом равны все, и гражданин, независимо от должности, должен чувствовать ответственность перед законом. Неслучайно в своем выступлении об этом глава государства коснулся важности искоренения коррупции и взяточничества в азербайджанском обществе, подчеркнув, что в этом направлении ведется беспощадная борьба. В частности, напомнив арест ряда глав исполнительной власти регионов страны, Президент Ильхам Алиев сказал, что такие факты есть и в других районах, что еще раз доказывает, что от ответственности никто не уйдет, и любой, кто будет наносить вред интересам народа и государства, будет привлекаться к ответственности".

Бахруз Гулиев отметил, что в стране проводятся различные реформы, одним из основных принципов которых является совершенствование кадрового потенциала.

"Назначая чиновников на высокие должности, глава государства ставит перед ними конкретные требования. Каждое из этих требований гласит, что эти кадры должны быть привязаны к народу, государству, быть патриотами. Именно поэтому лидер страны подчеркивает, что интересы государства должны быть превыше всего, и как главное условие отмечает верховенство закона для строительства справедливого общества. Естественно, что и мы, как граждане, должны трудиться во имя государства и народа, прилагать все усилия для борьбы с негативными явлениями", - сказал эксперт.