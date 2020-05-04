https://news.day.az/politics/1231247.html Тунзаля Агаева: Каждый, кто видит нынешнюю ситуацию, приветствует решения, принятые государством - ВИДЕО
Тунзаля Агаева: Каждый, кто видит нынешнюю ситуацию, приветствует решения, принятые государством - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева дала интервью в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Информационного агентства Trend, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Представляем вниманию читателей данное интервью:
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