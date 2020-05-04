Тунзаля Агаева: Каждый, кто видит нынешнюю ситуацию, приветствует решения, принятые государством

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева дала интервью в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Информационного агентства Trend, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представляем вниманию читателей данное интервью: