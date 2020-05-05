Борьба с коррупцией в условиях пандемии приобретает особую актуальность

Последние события показывают, что, несмотря на режим особого карантина, начатые в прежние годы реформы продолжаются и носят системный характер. В частности, продолжается реализация мер по пресечению случаев злоупотребления властью, выявляются люди, которые занимаются хищением и присвоением.

Об этом сказал в комментарии Day.Az азербайджанский политолог, руководитель Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде.

По его словам, сегодня эти меры приобретают особую актуальность.

"В условиях особого режима карантина и борьбы с пандемией государство изыскивает возможности для поддержки малообеспеченных слоев населения. В этом смысле каждый выделенный манат является помощью и имеет смысловую нагрузку, поскольку предназначен для обеспечения наиболее важных потребностей людей, которые по воле случая лишились возможности зарабатывать.

В таких условиях необходимы усилия всех исполнительных органов для того, чтобы эффективно реализовать необходимые меры и снизить социальные последствия от пандемии для населения. А те лица, которые обязаны реализовывать эту политику, но игнорируют ее и пользуются сложившейся ситуацией в личных целях, являются преступниками и должны ответить по всей строгости закона", - подчеркнул Велизаде.

Наш собеседник отметил, что меры, которые были приняты в отношении главы ИВ Билясувара и ряда других чиновников местных властей, направлены на пресечение подобных противозаконных действий и могут только приветствоваться. Президент Ильхам Алиев предупредил, что эта политика будет продолжаться и необходимые меры будут приняты и в отношении других лиц, которые преступают закон. Все граждане равны перед законом, и в этих условиях самые жесткие действия правоохранителей совершенно оправданы, поскольку опираются на букву закона, отметил политолог.

По мнению Ильгара Велизаде, следует подчеркнуть действенную обратную связь между гражданами и руководством страны, на что обращал внимание и глава государства. Есть горячая линия, форма обращения к главе государства посредством электронных писем. Все обращения изучаются, по фактам предпринимаются соответствующие действия. Диалог между гражданами и Президентом Азербайджана идет.

"Ситуация с главой ИВ Билясувара показывает, насколько четко работает эта обратная связь. Тут надо отметить и высокий профессионализм правоохранительных органов, сотрудников Службы государственной безопасности. СГБ и в предыдущие разы, и в этот раз квалифицированно исполнила свой долг на самом высоком уровне. Эта операция была, как и прежние, широко придана огласке. Это обеспечило общественную поддержку действиям главы государства и СГБ, направленным на защиту законности и борьбу с коррупцией", - сказал Ильгар Велизаде.

Лейла Таривердиева