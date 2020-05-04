Афет Гасанова: Борьба с коррупцией и взяточничеством - одно из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане

Борьба с коррупцией и взяточничеством является одним из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат напомнила, что Президент Ильхам Алиев, принимая генерального прокурора Кямрана Алиева, еще раз акцентировал внимание на том, что борьба с коррупцией и взяточничеством является одним из приоритетных направлений, и никто из совершивших коррупционное преступление не останется безнаказанным.

Она отметила, что за годы независимости Азербайджана было создано как законодательство, так и соответствующие государственные структуры в сфере борьбы с коррупцией, проведены широкомасштабные меры по усилению кадрового потенциала: "Совершенствование законодательства в этой сфере и его приведение в соответствие с международными стандартами стало одной из важных и неотъемлемых частей реформ, осуществленных великим лидером Гейдаром Алиевым после возвращения по настоятельному требованию народа к руководству страной. Эта политика успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений политики главы государства. По инициативе и под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане, с учетом международного опыта, сформировалась прогрессивная законодательная база в сфере борьбы с коррупцией, проведены важные кадровые реформы и институциональные меры. Выполнение государственных программ, Национальной стратегии по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией сыграли важную роль в предотвращении коррупции и взяточничества. В то же время очень важным шагом в этом направлении стало создание распоряжением главы государства от 3 марта 2004 года Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана. Кроме того, уменьшению коррупции и взяточничества поспособствовало также осуществление Национального плана действий по поощрению открытого правительства".

Как отметила депутат, Азербайджан придает большое значение также международному сотрудничеству в этой сфере: "Страна успешно прошла соответствующие этапы оценки Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (QREKO), Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) и Конвенции ООН против коррупции".

Гасанова подчеркнула, что меры по борьбе с коррупцией и повышению прозрачности успешно продолжаются, и предпринимаются решительные шаги для устранения факторов, создающих условия для коррупции: "Арест глав исполнительной власти Агстафинского, Билясуварского, Евлахского, Нефтчалинского районов в результате операций, проведенных Службой государственной безопасности за последнее время, разоблачение коррупционных преступлений других высокопоставленных чиновников высокого ранга свидетельствуют о том, насколько серьезная борьба ведется против коррупции, и это еще раз доказывает, что наказания за коррупцию не избежит никто".