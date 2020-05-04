Эльхан Алескеров: Биолаборатории в Армении представляют угрозу не только Азербайджану, но всему мировому сообществу

На фоне отказа ереванских властей предоставить доступ российским специалистам в свои биолаборатории, Пекин заявил о своей солидарности с Москвой в том, что функционирующие в Армении американские биологические лаборатории представляют угрозу для всего региона.

Известно, что создание биолабораторий в Армении было предложено Еревану в 2008 году Пентагоном, в период распространения в Армении эпидемии африканской чумы свиней.

С того времени в Армении создан десяток биолабораторий, которые работают по американской оборонной "Биологической программе совместного участия" (CBEP). В августе 2010 года Армения заключила соглашение "О сотрудничестве в сфере предотвращения распространения технологий производства патогенов и испытания биологического оружия" с министерством обороны США. Если первоначально армянским властям планировалось выделить 9 миллионов долларов, то в дальнейшем на создание сети биолабораторий в Армении было потрачено более 50 миллионов долларов. Три из них, центральные, находятся в Ереване - в Центре по контролю и профилактике заболеваний, в Госслужбе безопасности пищевых продуктов и в инфекционной клинической больнице "Норк".

Действуют также региональные лаборатории в Иджеване, Гюмри, Мартуни и Ванадзоре, планируется открытие еще одной в Арташате. Российские власти считают, что США с умыслом создают биолаборатории в Армении, так как именно в этой стране фиксируются вспышки мутировавших вирусов, которые потом распространяются по всему Южному Кавказу. Считается, что деятельность в Армении дает возможность США рассчитывать, как биоружие может "работать" естественным путем как у границ и на юге России, так и в Иране. Пытаясь опровергнуть вышеуказанные обвинения Москвы, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявляет, что указанные биолаборатории находятся под полным контролем властей страны ,и что российские специалисты получили доступ к ним. "Мы готовы к сотрудничеству, лаборатории не могут быть использованы против России", - заявлял глава армянского правительства. Однако, последний отказ Еревана допустить российских специалистов на одну из указанных биолабораторий показал неискренность армянских властей.

Неслучайно 17 апреля представитель МИД России Мария Захарова, имея в виду главным образом Армению, заявила, что в американских биологических лабораториях, расположенных за рубежом, могут вестись разработки возбудителей опасных заболеваний. Захарова подчеркнула, что "Москва не может игнорировать тот факт, что инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется американцами в непосредственной близости от российских границ". Действительно, по сведениям армянских источников, в лабораториях Армении проводятся биологические исследования о влиянии на человека различных инфекций. Их интересует, какие инфекции являются самыми распространенными, как ими заражаются и как они распространяются в стране.

Так, на сайте одной из организаций - NCBI появилось исследование "Оценка бруцеллеза у госпитализированных пациентов в Армении", авторами которого являются специалисты американской лаборатории в "Норк", и представитель армянского подразделения CH2M Hill Людмила Ниазян в Ереване. Некоторые организации, работающие в области биологических исследований, являются производными от американских и работают отдельно, как армянские центры. В частности, в Армении создан "Центр развития агробизнеса и села" (CARD), который якобы осуществляет проекты по развитию фермерства и продаже местной сельхозпродукции. Известно, что этот "центр" находится вне контроля американцев и реализует несколько проектов с госучреждениями Армении, а также незаконно работает на оккупированных территориях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Армянская военщина рьяно изыскивает возможности по созданию "чудо-оружия", т.н. "грязной бомбы" из ядерных отходов Мецаморской АЭС. Учитывая авантюрную сущность армянских властей, есть все основания полагать, что биологические исследования ведутся и в интересах министерства обороны Армении. В условиях отсутствия военнотехнического потенциала в противостоянии с азербайджанской армией, МО Армении работает в направлении возможного создания "биологического оружия" против Азербайджана. В условиях распространения в мире эпидемии коронавируса, действующие в Армении биологические лаборатории представляют угрозу не только для Азербайджана, но всего мирового сообщества.

Директор экспертного совета Baku Network,

доктор философии

Эльхан Алескеров

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