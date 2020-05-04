https://news.day.az/politics/1231365.html МИД: Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО
МИД: Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО
Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в "Twitter", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В этот день 1994 года Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира", наладив прочное и взаимополезное партнерство с Альянсом. Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО для защиты мира и безопасности в Евроатлантическом регионе и за его пределами", - говорится в публикации.
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