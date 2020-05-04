МИД: Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО

Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в "Twitter", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В этот день 1994 года Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира", наладив прочное и взаимополезное партнерство с Альянсом. Азербайджан намерен продолжить сотрудничество с НАТО для защиты мира и безопасности в Евроатлантическом регионе и за его пределами", - говорится в публикации.