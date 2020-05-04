"Борис, ты не прав"

СМИ, оппозиция и простые граждане Великобритании - всех их объединила не только необходимость жить в условиях пандемии и ограничений, но и серьезное недовольство действиями британских властей.

Британское правительство даже в середине марта, когда уже было понятно, что COVID-19- это всерьез и надолго, не торопилось начинать политику предотвращения распространения вируса. Шли разговоры о коллективном иммунитете, о необходимости переболеть и влиянии карантина на экономику. Лишь прогнозы научных кругов, согласно которым при таком раскладе число погибших от коронавируса в Великобритании могло достигнуть 500 000 человек, побудило власти страны изменить свою политику, чтобы максимально предотвратить распространение вируса.

К тому же, пока правительство Бориса Джонсона медлило, резко вырос градус общественного недовольства властью. Показательно, что уже в апреле, когда народное возмущение начало достигать своего пика, представители британского правительства стали заявлять, что намерений проводить стратегию коллективного иммунитета у них никогда и не было!

Ввели карантин. Правда, несмотря на то, что с введения ограничений прошел уже месяц, многие в Великобритании продолжают утверждать: власти по-прежнему проводят политику коллективного иммунитета - просто не афишируя это. Предположительно, цель британского правительства - не остановить инфекцию с первого дня, а просто замедлить ее распространение.

В первую очередь думать так заставляют пугающие цифры статистики. По данным Worldometers, в Соединенном королевстве зафиксировано уже более 186 тысяч заболевших - и почти 28,5 тысячи погибших от COVID-19. При этом только на прошлой неделе в статистику смертности включили умерших вне больниц: дома, в приютах для престарелых и других местах - при том, что общеизвестно, что пожилые люди находятся в группе риска.

У политиков и населения в Британии складывается все более четкое понимание того, что власти страны стремятся бороться не с коронавирусом, а с крахом собственной системы здравоохранения. В первую очередь, на эту мысль наводит то, что в Великобритании не проводилось - и не проводится до сих пор - никакой стратегии, связанной с массовым тестированием людей на коронавирус. И это при том, что все те страны, которым удалось успешно побороть распространение COVID-19, закупали и использовали максимально возможное количество тестов. Об этом в своих рекомендациях говорит и ВОЗ: именно масштабное тестирование эффективнее всего показывает правительствам истинное положение дел и картину заражения. А как можно эффективно бороться с болезнью, не видя всей картины происходящего? В Британии до сих пор тестируют только тех, кто госпитализирован или содержится в общественных заведениях (дома престарелых, тюрьмы, интернаты и так далее). Правительство Бориса Джонсона при этом постоянно обещает увеличить охват тестирования - но никак этого не сделает. Таким образом, правительство обвиняется как в небольшом количестве проведенных тестов, так и в невыполнении обещаний, данных общественности. Например, около двух недель назад министерство здравоохранения сообщило в пресс-релизе, что к середине апреля количество ежедневных тестов будет увеличено до 25 000. 15 апреля выяснилось, что на сегодняшний день в стране проводится только 19 000 тестов в день. Недавно министру здравоохранения королевства на пресс-конференции был задан вопрос о том, выполнили ли чиновники свое обещание, на что тот ответил, что 25000 ежедневных тестов планируется проводить в конце апреля, а не в середине, как заявлялось ранее. По данным на начало мая, целевой показатель все еще не достигнут.

Еще один немаловажный фактор, на который обратили внимание буквально все - это показательный слоган, под которым власти страны решили объединить население в борьбе с пандемией. Он звучит как "Stay at home, protect the NHS, save lives" - "Оставайтесь дома, спасите Национальную систему здравоохранения, спасите жизни". То есть получается, что для кабинета Джонсона собственная система здравоохранения важнее жизней избирателей?

В-третьих, правительство до сих пор не смогло дать внятного ответа на вопрос о том, почему введение карантина - которое оказалось неизбежным - было задержано на три недели. Хотя в период с 12 по 23 марта население страны, СМИ и научные круги призывали ввести карантинный режим, правительство предприняло шаги слишком поздно, избегая жестких правил. Отсутствие распоряжения о закрытии школ и университетов в этот период обсуждалось на всех социальных платформах, родители собирали петиции. В итоге, школы начали закрывать только с 19 марта.

В статье, опубликованной 16 апреля в газете The Telegraph, приведено высказывание британского профессора Энтони Костелло, бывшего раньше директором Всемирной организации здравоохранения:

"Отсутствие массового тестирования и надежда лишь на карантинный режим оставит Великобританию лицом к лицу с пандемией коронавируса до тех пор, пока не будет создана вакцина. Нам следовало ввести карантинный режим две-три недели назад, но мы этого не сделали. Эта мера должна была сочетаться с тестированием, отслеживанием контактов инфицированных людей, как это успешно делалось в Южной Корее. Мы ошибались на каждом этапе. Нам нужно изменить нашу политику. Они по-прежнему говорят о выравнивании кривой заболеваний, что означает, что они находятся в поисках коллективного иммунитета".

Еще один противоречивый момент - аппараты ИВЛ, необходимые для спасения пациентов в тяжелом состоянии. Сначала британские власти обращались к бизнесу и компаниям, занимающимся производством таких аппаратов, с просьбой выйти на контакт в срочном порядке. Когда же в ответ посыпались предложения, правительство никак на них не отреагировало.

Все вышеперечисленное - весомые аргументы критиков британских властей. Они утверждают, что на самом деле кабинет Джонсона занимается спасением своего правительства и системы здравоохранения, не делая ничего, что действительно важно для предотвращения распространения заболевания, или делая, но с фатальным опозданием.

Система здравоохранения всегда была одной из самых деликатных проблем британской внутренней политики. До пандемии британские СМИ подвергли резкой критике политику нынешнего правительства в этом отношении.

Неподготовленность Национальной системы здравоохранения к таким кризисам после пандемии и неспособность организовать защиту, необходимую для врачей, вызвали большое недовольство в этой области. СМИ неоднократно сообщали, что только в прошлом году правительство отменило тысячи койко-мест в больницах НСЗ, продало несколько поставщиков НСЗ США, Китаю и другим странам, а правительство консерваторов допустило значительные бюджетные дефициты в системе здравоохранения до пандемии (уже во время Бориса Джонсона). Больше того, сам Джонсон, еще будучи депутатом парламента, голосовал против повышения зарплат врачей.

Сегодня этот же человек возносит медиков как героев - и они и правда герои. Но в искренность своего премьера они уже мало верят. Не меньшая проблема для врачей - это нехватка средств защиты, спецодежды и масок. Это неоднократно подчеркивалось в твитах и ​​апелляциях бывшего лидера лейбористов Джереми Корбина и нынешнего председателя Кейра Стармера. Больше того, врачей тестируют на коронавирус - но далеко не всех. Это действие властей вызывает серьезные вопросы и у политиков, и у общественности. Врачи в силу своих обязанностей не только рискуют здоровьем, но и общаются с огромным количеством пациентов - они могут невольно становиться разносчиками COVID-19 - "и похоже, Джонсону все равно", - пишут в Twitter.

Грустная ирония судьбы в том, что коронавирусом заразился и сам Борис Джонсон. Его широко поддерживали в борьбе с болезнью - но тем не менее, люди не забывали упоминать о том, что сам факт заражения премьера - это последствия его легкомысленного отношения к коронавирусу. Это отношение сыграло и против самого Джонсона, и против всей Великобритании.

Тем временем, карантинный период, первоначально введенный в Великобритании, был продлен до 7 мая. На фоне этого мы видим, как страны Европы наоборот, постепенно смягчают ограничения - что неудивительно, они и начали раньше, и соответственно, успеха добились раньше. В Великобритании между тем, до сих пор не объявлено никакого плана по постепенному возвращению к нормальной жизни и деятельности - и это только усиливает критику в адрес премьер-министра. Масла в огонь подлил глава МИД Соединенного королевства (он исполняет обязанности премьера) Доминик Рааб: он заявил, что карантин может быть продлен до июня.

Уставшие от ограничений, смертей, кризиса и потерь люди это заявление не оценили. Да, активную борьбу с пандемией, пусть и запоздалую, приветствуют - но это не снимает имеющихся у людей вопросов к властям. Почему так поздно начали? Почему долгое время ничего не делалось по существу? Как теперь жить и работать, как кормить свои семьи? На эти вопросы британское правительство пока не готово ответить.

Отсутствует у британского правительства и четкий план по поддержке национальной экономики в период небывалого кризиса, вызванного пандемией. Министр финансов признал, что экономика страны сильно пострадает, и что государство не сумеет полностью устранить безработицу. На фоне всего происходящего в социальных сетях все большую популярность приобретает хэштег #ResignBoris, призывающий к отставке премьер-министра страны.

Спорить о том, что важнее - экономика или жизни людей, будут еще очень долго. Единого мнения о том, какая стратегия более выигрышна - карантин или коллективный иммунитет, еще очень долго не будет. в первую очередь потому, что на восстановление нормальной жизни уйдут годы, только по истечении которых можно будет делать объективные выводы. Пока что все, что происходит, показывает только одно: продуманные карантинные меры и ограничения спасают не только жизни, но и систему здравоохранения, и в конечном итоге, всю страну и народ.

Борис Джонсон сделал другую ставку - и возможно, от нее проиграет не только он, но и вся Великобритания.

Э. Ибрагимов