Состоялось онлайн-заседание комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Милли Меджлиса

Сегодня прошло заседание парламентского комитета Азербайджана по общественным объединениям и религиозным структурам, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открывая заседание, заместитель председателя Милли Меджлиса, глава комитета Фазаил Ибрагимли, проинформировал о его повестке.

Председатель комитета отметил, что на обсуждение в третьем чтении вынесен законопроект по изменениям в Жилищный кодекс, Кодекс об административных проступках и 9 законов.

Информируя о законопроекте, Фазаил Ибрагимли сказал, что в документы предлагается внести ряд изменений с целью приведения их в соответствие с законом "О внесении изменения в закон Азербайджана "О молодежной политике" № 1524-VQD от 5 марта 2019 года.

Принявшие участие в заседании члены комитета Сахиб Алиев, Азер Бадамов, Севиндж Фаталиева, Малик Гасанов, Анар Искендеров, Джейхун Мамедов, Джаваншир Пашазаде высказались о проекте, посчитав поправки целесообразными.

В заключение обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.