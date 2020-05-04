https://news.day.az/politics/1231410.html По инициативе Президента Ильхама Алиева проходит Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы
По инициативе Президента Ильхама Алиева проходит Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы
4 мая по инициативе Президента Азербайджана, председателя Движения неприсоединения Ильхама Алиева начал работу посредством видеоконференции Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы, посвященный теме "Вместе против COVİD-19".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на мероприятии с речью.
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